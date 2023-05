Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen geben nach – Aktie des Videokonferenz-Spezialisten Zoom verliert deutlich

Die Skepsis der US-Anleger ist offensichtlich. Die wichtigsten US-Indizes notieren im Minus. Der Streit in der Politik über die Anhebung der Schuldengrenze gilt als wesentlicher Belastungsfaktor.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York, Düsseldorf Die wichtigsten US-Indizes haben sich am Dienstag in der Verlustzone bewegt. Für Unsicherheit sorgt der politische Streit über eine Anhebung der Schuldenobergrenze. Eine Einigung ist weiterhin nicht in Sicht.

Der US-Leitindex Dow Jones verlor im frühen Handel 0,2 Prozent auf 33.223 Punkte. Der technologielastige Nasdaq fiel leicht auf 12.703 Zähler. Der breit gefasste S&P 500 gab um 0,2 Prozent nach auf 4183 Punkte – allerdings bewegt er sich insgesamt auf hohem Niveau: Seit Jahresbeginn ist er um knapp zehn Prozent gestiegen.

Das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem Verhandlungsführer der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, war am Montagabend ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Dabei haben die Börsen Analysten zufolge eine Anhebung der Schuldengrenze bereits in der vergangenen Woche eingepreist. Experten mahnten allerdings zur Vorsicht.

