Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen im Minus – Airbnb-Aktie legt dagegen zweistellig zu

Die Einzelhändler in den USA sind mit überraschend kräftigen Umsatzzuwächsen ins Jahr gestartet – dadurch flammen die Zinssorgen der Anleger wieder auf.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Kräftige Umsatzzuwächse bei den US-Einzelhändlern haben die Zinssorgen an der Wall Street weiter angeheizt und die Anleger irritiert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten im Handelsverlauf in New York 0,5 und 0,4 Prozent niedriger bei 33.914 und 4121 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq 100 fällt um 0,1 Prozent.

Die Einnahmen der US-Einzelhändler legten im Januar um drei Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium eine Stunde vor Börseneröffnung mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 1,8 Prozent gerechnet. „Solange die Nachfrage so stark bleibt, wird die US-Notenbank Fed ihren Straffungskurs nicht beenden“, sagte ​​​Johannes Mayr, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz.

