Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen im Minus – Analysten erwarten nach Nvidia-Zahlen Tech-Rally bis Jahresende

Der US-Chiphersteller Nvidia hat mit seinen Quartalszahlen bewiesen, dass die fulminante Aufwärtsbewegung der Aktie noch lange nicht zu Ende ist. Den US-Börsen verleiht das aber nur kurzzeitig Auftrieb.

Frankfurt, New York Die starke Bilanz des US-Chipherstellers Nvidia hat kurzzeitig für gute Stimmung an der Wall Street gesorgt: Die Indizes eröffneten allesamt stabil oder sogar im Plus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Donnerstag 0,5 Prozent schwächer bei 34.299 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 4409 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rutschte um rund ein Prozent auf 13.587 Zähler.

Nvidia übertraf dank des ungebrochenen Booms um Künstliche Intelligenz (KI) mit seinen am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen die Markterwartungen. Die Aktie kletterte um bis zu 6,7 Prozent und pendelte sich bei einem Plus von rund drei Prozent ein.

