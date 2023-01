Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen im Plus – Aktie von General Motors legt deutlich zu

Neue Daten zum Beschäftigungswachstum deuten auf einen robusten US-Arbeitsmarkt hin. Bei den Einzelwerten schauen Anleger auf die Konzernergebnisse und -prognosen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Hoffnungen auf kleinere Zinsschritte der US-Notenbank Fed geben der Wall Street einen Schub nach vorne. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im Handelsverlauf am Dienstag 0,5 Prozent höher bei 33.883 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,8 Prozent auf 4049 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte rund ein Prozent im Plus bei 11.521 Stellen.

Vor allem ein überraschend sanfter Lohnanstieg in den USA hat die Stimmung der Anleger aufgehellt. Die Arbeitskosten stiegen im vierten Quartal um ein Prozent im Vergleich zu 1,2 Prozent im Vorquartal und zur Durchschnitts-Analystenprognose von 1,1 Prozent. „Die Fed wird bis morgen jeden Index prüfen, der ihr einen besseren Überblick über die Inflation verschaffen könnte, und dies ist einer davon“, sagte Ökonom Peter Cardillo vom Vermögensberater Spartan Capital Securities.

