Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen im Plus – Tesla-Aktie steigt kräftig

In der Hoffnung auf einen Umsatz- und Gewinnschub durch den geplanten Supercomputer „Dojo“ kaufen Anlegerinnen und Anleger in großem Stil Tesla-Papiere.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Börsianer an der Wall Street sind zum Wochenauftakt vorsichtig optimistisch. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann am Montag im Handelsverlauf 0,2 Prozent und stieg auf 34.650 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 zog um 0,6 Prozent auf 4483 Zähler an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,8 Prozent auf 13.884 Punkte.

Anleger trieb vor allem die zur Wochenmitte erwarteten Inflationsdaten um und erhofften sich von ihnen Hinweise für den weiteren Zinspfad der US-Notenbank. Im Fokus steht die Frage, ob die US-Wirtschaft auf dem Weg zu einer sogenannten sanften Landung ist. Damit könnte die Fed die Inflation senken, ohne das Wachstum stark zu beeinträchtigen.