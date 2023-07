Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen legen leicht zu – Aktien der Regionalbanken gefragt

Die Aktien von Goldman Sachs gewinnen in einem volatilen Handel mehr als ein Prozent. Im Fokus der Anleger stehen Netflix und Tesla, die beide Quartalszahlen vorlegen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Inmitten einer Flut aus Firmenbilanzen haben die US-Börsen am Mittwoch etwas zugelegt. Dow Jones und S&P 500 wiesen rund drei Stunden nach Handelsstart ein Plus von je 0,3 Prozent aus. Der Dow-Jones-Index stand bei 35.055 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 bei 4565 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte nahezu unverändert bei 14.360 Zählern.

Mit Netflix und Tesla werden gleich zwei Tech-Megacaps am Abend Zahlen vorlegen, die maßgeblich für die breite Kursrally an der Wall Street verantwortlich sind. Die Aktien von Goldman Sachs gewannen in einem volatilen Handel mehr als ein Prozent, nachdem sie mit Kursverlusten in den Handelstag gestartet waren. Der Gewinn im zweiten Quartal war wegen Abschreibungen im Immobilienbereich und schleppender Geschäfte im Investmentbanking stark eingebrochen.

>> Lesen Sie auch: Das lange Leiden von Goldman Sachs

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen