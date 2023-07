Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen legen zu – Bankaktien im Fokus

Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street verzeichnen im Handelsverlauf Gewinne. Die Aktie von Morgan Stanley steigt zeitweise um mehr als sechs Prozent.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Nachdem die Wall Street zunächst mit leichten Verlusten in den Handel gestartet war, dreht sie im Handelsverlauf ins Plus. Der Dow Jones notiert zeitweise rund ein Prozent höher bei 34.939 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt etwa ein halbes Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legt um 0,4 Prozent auf 14.296 Punkte zu.

Investoren reagieren auf die vorgelegten Ergebnisse der beiden US-Großbanken Morgan Stanley und Bank of America. Anleger spekulieren dabei auf wieder anziehende Geschäfte im Investmentbanking. Die Titel von Morgan Stanley legen zeitweise um 6,5 Prozent zu.

