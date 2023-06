Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen nach der Zinsentscheidung der Fed in der Verlustzone

US-Anleger sind am Mittwoch überwiegend auf der Verkäuferseite, auch wenn Ökonomen und Analysten die Zinspause der Fed erwartet hatten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Die US-Börsen geben nach der US-Zinsentscheidung nach. Die US-Notenbank Federal Reserve pausiert nach einer rasanten Serie von Zinserhöhungen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zeitweise rund ein Prozent tiefer bei 34.062 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,6 Prozent im Minus.

Die Notenbank Federal Reserve beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Sie hielt damit nach zehn Schritten aufwärts erstmals die Füße still. Die Währungshüter wollen zunächst weitere Daten sichten und dann entscheiden, ob sie nachlegen oder nicht.

„Ob dies das Ende der Zinserhöhungen für diesen Zyklus ist oder nicht, wissen wir noch nicht, und auch die Fed weiß es nicht“, sagte Brad Bernstein, Geschäftsführer von UBS Wealth Management.

