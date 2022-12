Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen notieren deutlich tiefer – Tesla-Aktie verliert wegen Produktionspause in Shanghai

Nach Weihnachten werden die US-Börsen durch schwache Technologiewerte gedrückt. In Las Vegas freut man sich über Gewinne.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Kursverluste im Technologiesektor setzen der Wall Street zu. Vor allem Sorgen um die Produktion des US-E-Autobauers Tesla in Shanghai tarierten am Dienstag den Enthusiasmus nach den jüngsten Quarantäne-Lockerungen in China aus.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 1,1 Prozent auf 10.387 Stellen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann dagegen 0,3 Prozent auf 33.305 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 bröckelte um 0,2 Prozent auf 3837 Zähler ab.

Im Tesla-Werk in Shanghai sollen die Bänder im Dezember und Januar weitgehend stillstehen. Einen Grund dafür gab Tesla nicht an. Ende 2021 und 2022 hatte der Elektroautobauer keine längeren Produktionspausen eingelegt.

