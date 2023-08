Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen notieren uneinheitlich – Tech-Werte im Minus

Die Mitschriften der letzten Fed-Sitzung verunsichern die Anleger am Montag nur zeitweise. Mit Spannung werden auch die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätze erwartet.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die Aussicht auf wichtige Termine im Wochenverlauf macht die Anleger an der Wall Street nur zeitweise nervös. Im Handelsverlauf drehen die meisten großen US-Aktienindizes ins Plus. Nur der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Montag zeitweise hauchdünn im Minus bei 35.274 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,5 Prozent auf 13.719 Stellen.

Die Investoren warteten vor allem auf die Veröffentlichung der Mitschriften der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, sagte Tina Teng, Analystin beim Broker CMC Markets.

Im Fokus der Aufmerksamkeit stünden ebenfalls die am Dienstag anstehenden Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen. „Aber auch die Quartalsergebnisse der großen Einzelhändler wie Home Depot und Walmart könnten uns zeigen, wie es um die Stimmung der US-Verbraucher bestellt ist“, sagte die Expertin.

Blick auf die Einzelwerte:

