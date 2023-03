Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen notieren uneinheitlich – Tech-Werte im Plus

US-Anleger halten sich zur Wochenmitte mit Engagements zurück. Die Aktien des Bekleidungsunternehmens Stitch Fix rutschen im Handelsverlauf deutlich ab.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Nach Hinweisen des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf einen wieder strengeren Zinspfad warten die Investoren an der Wall Street auf weitere Impulse. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Mittwoch im Plus, drehte dann aber leicht ins Minus und notierte 0,2 Prozent niedriger bei 32.804 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 notierte quasi unverändert. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,4 Prozent auf 11.574 Punkte vor.

Powell hatte am Dienstag die Aktienmärkte mit der Aussage erschüttert, dass die Zinsen angesichts der jüngsten Konjunkturdaten wohl kräftiger als erwartet angehoben werden müssen. Diese Stellungnahme hat er auch in der fortgesetzten Anhörung am Mittwoch wiederholt.

Nach Arbeitsmarktdaten des privaten Anbieters ADP warten die Investoren nun auf die offiziellen Zahlen der US-Regierung. „Leider kommen die Daten erst am Freitag, deshalb ist der Markt etwas unruhig“, sagte Art Hogan, Chefstratege beim Vermögensverwalter B. Riley.

