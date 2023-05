 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen notieren uneinheitlich – Technologiewerte im Plus

Die Hoffnung auf eine Einigung im Streit über eine Anhebung der Schuldenobergrenze ist Analysten zufolge bereits in den Aktienkursen eingepreist.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York, Düsseldorf Zum Wochenauftakt herrscht an der Wall Street teils Zurückhaltung, teils vorsichtiger Optimismus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Montag im frühen Handel 0,3 Prozent tiefer bei 33.315 Punkten. Der technologielastige Nasdaq stieg hingegen um 0,2 Prozent auf 12.679 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 verlor leicht und lag bei 4186 Punkten.

Im Blick standen die Verhandlungen über eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Die nur noch recht kurze Frist für einen Kompromiss vor der von US-Finanzministerin Janet Yellen ausgerufenen „harten Deadline“ zum Stichtag 1. Juni sorgte für Nervosität bei den Investoren. Am Montag sollen die Gespräche zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem republikanischen Gegenspieler im Kongress Kevin McCarthy fortgesetzt werden.

