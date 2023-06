Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen notieren uneinheitlich – United-Health-Aktie verliert deutlich

Die Aktie des Gesundheits- und Versicherungsunternehmens gibt zeitweise um rund sieben Prozent nach und zieht andere Titel der Branche mit nach unten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Anleger an der Wall Street halten sich am Mittwoch eher zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zeitweise 0,3 Prozent tiefer bei 34.108 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq notierten je rund 0,4 Prozent im Plus bei 4381 und 13.625 Punkten.

Nach dem überraschend deutlichen Rückgang der US-Inflation rechneten Börsianer fest damit, dass die US-Notenbank die Zinsen am Abend (MESZ) in der Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent belassen wird. Auch die Erzeugerpreise stiegen im Mai deutlich langsamer.

„Ob dies das Ende der Zinserhöhungen für diesen Zyklus ist oder nicht, wissen wir noch nicht, und auch die Fed weiß es nicht“, sagte Brad Bernstein, Geschäftsführer von UBS Wealth Management.

