 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen öffnen vor Schuldenstreit-Treffen im Minus

Die Aktie der Baumarktkette Home Depot fällt nach schlechten Quartalszahlen. Die US-Produktion erweist sich als stabil, zeigen Fed-Daten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die Anleger an der Wall Street blicken am Dienstag besorgt auf das anstehende Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Die beiden Politiker wollen eine Lösung in der US-Schuldenkrise finden. Sollten sich Demokraten und Republikaner nicht bis zum sogenannten „Datum X“, dem 1. Juni, auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können, könnte dem Land der Zahlungsausfall drohen. Das hätte gravierende Folgen für die Weltbörsen und den Finanzmarkt.

An der New Yorker Wall Street notiert der Dow-Jones-Index der Standardwerte in der ersten Handelsstunde 0,5 Prozent niedriger bei 33.172 Punkten. Der technologielastige Nasdaq fiel um 0,1 Prozent auf 12.355 Punkte und der breit gefasste S&P 500 fiel um 0,3 Prozent auf 4123 Zähler.

