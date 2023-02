Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen rutschen wegen Zinssorgen ab – Schwergewichte drücken Kurse

Positive Wirtschaftsdaten haben nach dem langen Wochenende Zinserhöhungsängste ausgelöst. Zudem trüben zwei große US-Einzelhändler die Stimmung.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die US-Börsen sind nach positiven Wirtschaftsdaten und dadurch ausgelösten Zinserhöhungsängsten abgerutscht. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Dienstagmittag in New York 1,6 Prozent tiefer bei 33.271 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,7 Prozent auf 4011 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte zwei Prozent auf 11.551 Punkte ab. Am Montag war die Wall Street wegen eines Feirtags geschlossen.

Positive Wirtschaftsdaten lösten nach dem langen Wochenende Zinserhöhungsängste aus. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg auf 50,2 Punkte von 46,8 im Januar und erreichte damit den höchsten Stand seit acht Monaten.

Daraufhin flogen Staatsanleihen aus den Depots. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um acht Basispunkte auf 3,919 Prozent. Im Handelsverlauf war die Rendite zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang November gestiegen.

