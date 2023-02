Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen fester – Zinssorgen begrenzen Schnäppchenjagd

US-Investoren hoffen auf weitere Zeichen der Erholung, nachdem die Wall Street eine tiefrote Woche hinter sich hat.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Anleger in den USA haben sich nach der verlustreichsten Woche des Jahres nur vorsichtig zurück auf das Handelsparkett gewagt. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss am Montag 0,2 Prozent höher auf 32.889 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 11.466 Stellen vor, der breit gefasste S&P 500 0,3 Prozent auf 3982 Zähler.

Die Aussicht auf höhere Zinssätze nach einem überraschend starken Preisanstieg in den USA hatte die Indizes auf beiden Seiten des Atlantiks in der Vorwoche belastet. Einige Schnäppchenjäger haben Händlern zufolge die tieferen Kurse nun zum Einstieg genutzt. „Der Februar ist auf Jahresbasis historisch gesehen der zweitschlechteste Monat für den Aktienmarkt“, sagte Investmentstratege Sam Stovall von CFRA Research in New York. Investoren hofften daher zumindest aus saisonaler Sicht auf eine kurzfristige Erholung.

