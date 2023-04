Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen im Minus – Aktien von Bed, Bath and Beyond brechen um 35 Prozent ein

Die Bilanzsaison enttäuscht Anlegerinnen und Anleger. Gleichzeitig heben neue Konjunkturdaten die Stimmung an der Wall Street.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Angeführt von heftigen Kursverlusten beim Elektro-Autobauer Tesla haben die US-Börsen am Donnerstag nachgegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer bei 33.786 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 4129 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 12.059 Stellen nach.

Für lange Gesichter sorgte bei Tesla der Rückgang der Gewinnmarge. Der Elektroauto-Pionier will seine Marktanteile um jeden Preis verteidigen und nimmt dafür geringere Gewinne in Kauf. „Tesla ist in Schwierigkeiten. Die jüngsten wiederholten Preissenkungen sind nichts, was man tut, wenn die Marktposition stark ist“, sagte Paul Nolte, Stratege beim Vermögensverwalter Murphy & Sylvest. Die Tesla-Aktie verbilligte sich um 9,7 Prozent auf 162,99 Dollar - den tiefsten Stand seit knapp drei Monaten. Die Rivalen Rivian und Lucid verloren in ihrem Sog 3,7 beziehungsweise 7,2 Prozent.

