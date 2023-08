Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen im Minus – Analysten erwarten nach Nvidia-Zahlen Tech-Rally bis Jahresende

Der US-Chiphersteller Nvidia hat mit seinen Quartalszahlen bewiesen, dass die fulminante Aufwärtsbewegung der Aktie noch lange nicht zu Ende ist. Den US-Börsen verleiht das aber nur kurzzeitig Auftrieb.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Trotz starker Zahlen der US-Chipfirma Nvidia haben die US-Börsen ihre anfänglichen Gewinne wieder abgebaut. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 1,1 Prozent tiefer auf 34.099 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,9 Prozent auf 13.463,97 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,3 Prozent auf 4376 Punkte ein.

Nvidia übertraf dank des ungebrochenen Booms um Künstliche Intelligenz (KI) mit seinen am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen die Markterwartungen. Die Aktien des Konzerns schossen anfänglich um knapp sieben Prozent in die Höhe, pendelten sich aber bei einem Plus von nur noch 0,1 Prozent ein. Die Papiere von Rivalen drehten gleichzeitig nach einem positiven Handelsstart erneut ins Minus. Die US-Branchenriesen AMD, Marvell, Intel und Palantir Technologies verloren zwischen 4,1 und 6,9 Prozent.

