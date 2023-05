 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen schließen im Minus – Schuldenstreit belastet

Der Streit in der Politik über die Anhebung der Schuldengrenze ist ein wesentlicher Belastungsfaktor an den Finanzmärkten. Eine Branche kann trotzdem punkten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York, Düsseldorf Der andauernde Schuldenstreit in den USA zerrt immer stärker an den Nerven der Anleger an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Mittwoch 0,8 Prozent tiefer auf 32.799 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 12.484 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4115 Punkte ein.

Nachdem eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Präsidialamt und Vertretern der Republikaner über die Anhebung der Schuldenobergrenze keinen Durchbruch gebracht hatte, verlieren Anleger allmählich die Geduld. „Je näher wir der vermeintlichen Frist kommen, in der den USA das Geld ausgeht, desto nervöser werden die Märkte, wenn die Pattsituation anhält“, sagte Jamie Cox vom Finanzdienstleister Harris Financial Group. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte gewarnt, dass die USA die Rechnungen des Bundes ohne eine Anhebung der Schuldenobergrenze nur noch bis zum 1. Juni bezahlen können.

