Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen im Minus – Stellenabbau belastet Microsoft

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in den USA überraschend zurückgegangen. Investoren schauen auf wichtige Quartalszahlen des Streaming-Anbieters Netflix.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Rezessionsängste haben die US-Börsen am Donnerstag erneut ins Minus gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent tiefer auf 33.044 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab ein Prozent auf 10.852 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 3898 Punkte ein.

Die neuesten Konjunkturdaten zeigten eine Abschwächung im US-Wohnungsbaugeschäft – auch, wenn diese etwas weniger ausgeprägt ausfiel, als von Analysten befürchtet. „Der Wohnungsmarkt befindet sich in einer Rezession“, sagte Edward Moya, Marktanalyst beim Brokerhaus Oanda. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen unterdessen überraschend zurück. Dabei hatten die Anleger gehofft, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt die US-Notenbank Fed zu kleineren Zinsschritten veranlasst.

„Gleichzeitig sehen die Konzernergebnisse schwach aus und deuten auf eine Rezession hin“, sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege beim Forschungsunternehmen CFRA in New York. „Es wird erwartet, dass die Firmengewinne im vierten Quartal 2022 sowie in den ersten beiden Quartalen 2023 sinken werden.“

