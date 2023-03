Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen im Plus – Banken und Inflation im Blick

Der Vertrauen der Anleger in die Banken scheint langsam zurückzukehren. Höhere Arbeitslosenzahlen lassen auf ein Ende der strengen Zinsmaßnahmen hoffen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York In Erwartung wichtiger Preisdaten haben sich die US-Anleger am Donnerstag nur zaghaft vorangewagt. Kursgewinne im Bankensektor bröckelten im Handelsverlauf ab. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 32.859 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 12.013 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4050 Punkte zu.

Das Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors kehrt Marktteilnehmern zufolge nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen zwar allmählich zurück. Dennoch machten die Anleger nach der jüngsten Kurserholung lieber Kasse. Papiere von JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo und Bank of America rutschten bis zu 1,6 Prozent ab.

Die Anleger lehnten sich auch in Erwartung neuer Zinssignale nicht allzu weit aus dem Fenster. Am Freitag stehen die Februar-Daten des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) an, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Die Januar-Zahlen zeigten eine starke Beschleunigung der Verbraucherausgaben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen