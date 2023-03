Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen im Plus – KI-Fantasie treibt Chipwerte

Die US-Inzides legen am Mittwoch zu, auch einige Bankaktien erholen sich wieder. Anlegerinnen und Anleger greifen nach Chipaktien.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Gute Geschäftsaussichten für Chiphersteller und eine Entspannung im Bankensektor haben Anleger in den USA zurück in Aktien gelockt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Mittwoch ein Prozent höher auf 32.717 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 11.926 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,4 Prozent auf 4027 Punkte zu. Aktien des Speicherchip-Herstellers Micron und seiner Rivalen zogen an, da Investoren auf einen Nachfrageschub durch Produkte im Bereich Künstliche Intelligenz setzen.

Micron stellte für die Speicherchip-Industrie 2025 ein Rekordjahr in Bezug auf die Marktgröße in Aussicht. Die Analysten von BofA Global Research erwarten ebenfalls eine höhere Speicherchip-Nachfrage durch KI und neue Rechenzentren sowie eine Verbesserung der PC-/Smartphone-Lagerbestände.

