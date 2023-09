Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen im Plus – Tesla-Aktie steigt kräftig

In der Hoffnung auf einen Umsatz- und Gewinnschub durch den geplanten Supercomputer „Dojo“ kaufen Anlegerinnen und Anleger in großem Stil Tesla-Papiere.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Nach den Verlusten in der Vorwoche haben US-Anleger an der Wall Street wieder zugegriffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,3 Prozent höher auf 34.663 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 13.917 Zähler vor. Dr breit gefasste S&P 500 verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 4487 Stellen. Anleger trieb vor allem die zur Wochenmitte erwarteten Inflationsdaten um. Sie erhoffen sich davon Rückschlüsse darauf, ob die US-Notenbank den Leitzins im Kampf gegen die Teuerung wohl weiter anheben wird.

Bei den Einzelwerten stiegen Anleger in der Hoffnung auf einen Umsatz- und Gewinnschub durch den geplanten Supercomputer „Dojo“ bei Tesla ein. Die Aktien des Elektroautobauers gewannen mehr als zehn Prozent. Der für das Training Künstlicher Intelligenzen (KI) für selbstfahrende Autos entwickelte Rechner verschaffe Tesla einen „asymmetrischen Vorteil“ gegenüber der Konkurrenz, schrieben die Analysten von Morgan Stanley und stuften die Aktie auf „Overweight“ von „Equal-Weight“ hoch.