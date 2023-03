Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen kaum verändert – Apple gefragt

Die Wall Street startet mit grünen Zahlen in die Handelswoche. Apple ist besonders gefragt, auch andere Tech-Konzerne schneiden gut ab.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell haben die Anleger an der Wall Street einen Gang zurückgeschaltet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,1 Prozent höher auf 33.431 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,1 Prozent auf 11.675 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4048 Punkte zu. Anleger hatten zum Wochenschluss ihre Angst vor steigenden Zinsen abgeschüttelt und bei Aktien wieder kräftig zugegriffen.

