Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen kaum verändert

Anleger finden an der Wall Street keine klare Richtung, die Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bewegen sich kaum. Bei den Einzelwerten steht Coinbase im Fokus – die Kryptobörse verliert massiv.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Der nahende US-Zinsentscheid hält die Wall Street erneut in einer engen Handelsspanne gefangen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag kaum verändert auf 33.573 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 13.276 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4283 Punkte zu.

„Die Anleger ringen weiter mit der Frage, ob die US-Notenbank ihre Zinserhöhungsserie nur kurz unterbricht oder länger pausiert“, sagte Anlageberater Paul Nolte vom Vermögensverwalter Murphy & Sylvest. Bis zur Fed-Sitzung am Mittwoch kommender Woche und den US-Inflationsdaten am Tag zuvor würden viele von ihnen voraussichtlich die Füße still halten. Experten erwarten einen leichten Rückgang der Teuerung und vorerst unveränderte Leitzinsen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen