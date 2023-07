Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen leicht im Minus – Dow verfehlt Rekord von 1897

Nach dem Fed-Entscheid notieren die US-Börsen etwas niedriger. Quartalszahlen von Facebook-Konzern Meta können die Anleger hingegen überzeugen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Gewinnmitnahmen nach den Zuwächsen der vergangenen Tage haben die US-Börsen am Donnerstag belastet. Damit blieb auch der Uralt-Rekord von 1897 bestehen, den der Dow-Jones-Index geknackt hätte, wenn er erneut und damit den 14. Handelstag in Folge höher geschlossen hätte.

Stattdessen gab der Index der Standardwerte erstmals seit dem 7. Juli wieder nach und verlor 0,7 Prozent auf 35.282 Punkte. In den 13 Tagen dazwischen hatte er rund 1550 Zähler oder knapp 5,5 Prozent zugelegt. Der breiter gefasste S&P 500 verlor am Donnerstag 0,6 Prozent auf 4537 Stellen, die Nasdaq 0,5 Prozent auf 14.050 Stellen.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben und offen gelassen, ob dies der letzte Schritt nach oben sein könnte. Die elfte Anhebung könnte nach Ansicht vieler Experten zugleich die letzte sein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen