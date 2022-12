Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen leicht im Plus – Tesla-Aktie büßt erneut an Wert ein

Konjunkturdaten und die damit verbundenen Zinsaussichten bestimmen das Geschehen an den Märkten. An der Wall Street herrscht zunächst Vorsicht.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Die US-Börsen haben nach neuen Wirtschaftsdaten am letzten Handelstag vor Weihnachten leicht im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am Freitag 0,5 Prozent höher auf 33.203 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 10.497 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 3844 Punkte zu.

Vor Börseneröffnung veröffentlichte Konsumdaten, die als Inflationsindikator gelten, werden auch von der US-Notenbank (Fed) besonders genau beobachtet. Wie von Experten erwartet, fiel der sogenannte PCE-Kernindex im November. Der Rückgang war allerdings nicht genug, um Hoffnungen auf kleinere Zinsschritte zu wecken. Zudem ging aus weiteren am Freitag veröffentlichten Zahlen ein gegengesetzter Trend hervor. Häuserverkäufe verzeichneten einen überraschenden Anstieg und die Stimmung der Verbraucher hellte sich auf.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen