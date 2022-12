Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen nach Arbeitsmarktdaten im Plus – Tesla mehr als fünf Prozent im Plus

Trotz einer gestiegenen Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind US-Anleger optimistisch. Experte: „Was wir hier sehen, ist teilweise eine Schnäppchenjagd.“

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten stimmen Anleger an der Wall Street optimistisch. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 1,1 Prozent höher auf 33.220 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,6 Prozent auf 10.478 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,7 Prozent auf 3849 Punkte zu.

Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stiegen mit 225.000 im Vergleich zu 216.000 in der Vorwoche genauso stark wie erwartet. „Es ist sicherlich ein Anzeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes“, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Die Anleger hoffen, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt die US-Notenbank Fed und andere wichtige Zentralbanken zu kleineren Zinsschritten veranlasst.

Die heutige Kursentwicklung hänge aber auch damit zusammen, dass sich der Markt in den letzten Tagen wegen Sorgen um Infektionszahlen nach den jüngsten Lockerungen in China ziemlich schlecht entwickelt hat. „Wir befinden uns am Ende des Jahres. Was wir sehen, ist teilweise eine Schnäppchenjagd“, sagte Cardillo.

Die Investoren griffen erneut bei US-Staatsanleihen zu. Im Gegenzug sanken die Renditen. Die zehnjährigen Bonds rentierten mit 3,8277 Prozent im Vergleich zu 3,886 Prozent am Vortag. Das stützte Nasdaq-Werte wie Netflix, Apple und Microsoft, die um bis zu 5,1 Prozent zulegten. Eine steigende Inflation und höhere Zinsen entwerten Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die aufgehellte Stimmung belastete die US-Währung, die in Krisenzeiten als ein sicherer Hafen gilt. Der Dollar-Index fiel um 0,5 Prozent auf 103,93 Punkte. Gleichzeitig drückten Zweifel über die Treibstoff-Nachfrage in Folge der Infektionswelle in China Ölpreise erneut ins Minus. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um 1,2 Prozent auf 82,27 Dollar pro Barrel (159 Liter). Die US-Sorte WTI verlor 0,4 Prozent auf 78,66 Dollar pro Barrel. „Die Ölpreise geben einen zweiten Tag lang nach und machen damit einen Teil der vorweihnachtlichen Rallye wieder zunichte", sagte Craig Erlam, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda. Tesla nach Musk-Kommentar im Plus Ein Kommentar des Tesla-Chefs Elon Musk half der Aktie erneut auf die Sprünge. Die Titel des US-E-Autobauers notierten acht Prozent höher. Auch die Rivalen Lucid und Rivian stiegen um jeweils mehr als fünf Prozent. „Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Verrücktheit der Aktienmärkte irritieren", schrieb Musk in einer E-Mail an die Beschäftigten. >> Lesen Sie hier: Shortseller verdienen mit Wetten gegen Tesla-Aktie 15 Milliarden Dollar Er glaube fest daran, dass Tesla langfristig das wertvollste Unternehmen der Welt werde. Anleger machten sich Sorgen um Teslas Produktion in Shanghai. Einige befürchteten zudem, dass Musk mit seinen Tweets und holpriger Übernahme von Twitter der Marke schade. „Ob die Börse bei Tesla verrückt spielt oder nicht, Elon Musk hat der Aktie seines Unternehmens in diesem Jahr in jedem Fall einen Bärendienst erwiesen", sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Blick auf weitere Einzelwerte: Southwest Airlines: Southwest steht weiterhin unter Beobachtung. Die Fluggesellschaft versucht sich von den Problemen zu erholen, die in der vergangenen Woche zu Tausenden von Flugstreichungen geführt haben. Die Aktie liegt zum Börsenschluss 3,6 Prozent höher, nachdem sie in den letzten zwei Tagen um 11 Prozent gefallen ist. ImmunoGen: ImmunoGen liegt im späteren Handel mehr als sieben Prozent im Plus, nachdem das Biotech-Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass Chief Financial Officer Susan Altschuller nicht aus ihrer Beurlaubung zurückkehren würde. Vizepräsidentin und Chief Accounting Officer Renee Lentini wurde zur Interims-Finanzchefin ernannt.