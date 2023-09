 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen schließen nach chinesischen Dienstleistungsdaten im Minus

Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street halten sich angesichts schwacher Wirtschaftsdaten aus China zurück. Wechsel bei dem Index S&P 500 sorgen für Bewegung bei den Einzelaktien.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Nach einem Feiertag haben die New Yorker Börsen mit Verlusten geschlossen. Enttäuschende Daten aus dem Dienstleistungssektor in China sowie die gestiegenen Renditen bei US-Staatsanleihen drückten die Kauflaune an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am Dienstag 0,6 Prozent tiefer auf 34.641 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 14.020 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 4496 Punkte ein.

„Investoren kämpfen mit einem unserer Meinung nach immer noch relativ schwachen Wirtschafts- und Gewinnumfeld für ein durchschnittliches Unternehmen“, sagte Jason Pride, Anlagestratege bei Glenmede. „In den Vereinigten Staaten verzögert sich die Rezession definitiv.

