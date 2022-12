Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schließen uneinheitlich – Tesla-Aktie sackt weiter ab

Nach Weihnachten schreibt besonders die Nasdaq rote Zahlen. Das Flugchaos bei Southwest Airlines wird von den Anlegern abgestraft.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Kursverluste im Technologiesektor setzen der Wall Street zu. Vor allem Sorgen um die Produktion des US-E-Autobauers Tesla in Shanghai machten den Enthusiasmus nach den jüngsten Quarantäne-Lockerungen in China wett. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 0,1 Prozent höher auf 33.241 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 1,4 Prozent auf 10.353 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 3829 Punkte ein.

Im Tesla-Werk in Shanghai sollen die Bänder im Dezember und Januar weitgehend stillstehen. Einen Grund dafür gab Tesla nicht an. Ende 2021 und 2022 hatte der Elektroautobauer keine längeren Produktionspausen eingelegt. Die Nachfrage nach Tesla-Autos in China, dem größten Automobilmarkt der Welt, hat zuletzt nachgelassen.

