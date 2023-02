Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen schöpfen Hoffnung aus Worten von Fed-Chef Powell – Wall Street schließt im Plus

Die Anleger interpretieren die Aussagen der Fed als Zeichen, dass die Notenbank bei den Zinsen bald auf die Bremse treten wird. Zuvor gabe es eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die US-Anleger haben Hoffnung aus den Worten von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zur weiteren Zinspolitik geschöpft. Die Fed hob am Mittwoch während des Handels an der Wall Street wie erwartet den geldpolitischen Schlüsselsatz um 0,25 Prozent an. Zwar tendierten die wichtigsten Indizes unmittelbar danach schwächer. Sie legten dann jedoch noch während Powells Presse-Konferenz zu. Analysten wiesen darauf hin, dass Powell einen Rückgang der Inflation bestätigt habe. „Er hätte sagen können, dass die Märkte übermäßig nervös sind, und er hat die Gelegenheit dazu nicht genutzt“, sagte Investmentstratege Angelo Kourkafas von Edward Jones. Stattdessen habe Powell erklärt, dass ein großes Maß an Straffung bereits vollzogen worden seien.

Der Dow Jones stagnierte am Ende bei 34.093 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen zwei Prozent auf 11.816 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte ein Prozent auf 4119 Punkte zu.

