Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen starten positiv ins neue Jahr – Technologiewerte legen um bis zu fünf Prozent zu

New York Die Hoffnung auf ein besseres Börsenjahr treibt die Wall Street am ersten Handelstag 2023 an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Dienstag 0,2 Prozent höher bei 33.149 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 3853 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,9 Prozent auf 10.562 Punkte. Am Montag waren die US-Börsen feiertagsbedingt noch geschlossen.

„Die gute Nachricht ist, dass wir das Jahr 2022 aus dem Rückspiegel betrachten können. Die schlechte Nachricht ist, dass es zumindest in den ersten Monaten 2023 auch eine holprige Fahrt werden könnte“, sagte Art Hogan, Chefmarktstratege beim Vermögensverwalter B. Riley Wealth.

Der vorsichtige Optimismus gab Technologie- und Wachstumswerten Auftrieb. Die Kurse von Amazon, Microsoft und der Facebook-Mutter Meta zogen zwei bis knapp fünf Prozent an. Für Tesla ging dagegen nach dem schwärzesten Börsenjahr seit der Erstnotiz 2010 die Talfahrt weiter. Die Aktie des E-Autobauers verlor nach einem Quartalsabsatz unter den Markterwartungen 6,8 Prozent auf 144,64 Dollar.

PayPal: Die Aktien stiegen vorbörslich um fast 3 Prozent, nachdem Truist die Aktie von „halten" auf „kaufen" hochgestuft hatte. Die Bank hob ihr Kursziel für die Aktie des digitalen Zahlungsdienstleisters an und erklärte, dass die Schätzungen nun angemessen erscheinen. Molson Coors Beverage: Molson Coors Beverage sank um 1 Prozent, nachdem Wells Fargo die Aktie von „gleichgewichtet" auf „untergewichtet" herabgestuft hatte. Wells Fargo sieht für 2023 einen deutlichen Rückgang der Schätzungen.