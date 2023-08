 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen starten schwach in den Handel – US-Bankaktien unter Druck

Laut aktuellen Daten haben sich die US-Importe im Juli verteuert und befeuern damit die Inflation, die ohnehin zuletzt wieder an Dynamik zugelegt hatte.

Frankfurt Nach der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten haben die US-Märkte im Minus eröffnet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,6 Prozent nach. Der technologielastige Nasdaq verlor 0,9 Prozent, ebenso wie der breiter gefasste S&P 500.

Laut aktuellen Daten haben sich die US-Importe im Juli verteuert und befeuern damit die Inflation, die ohnehin zuletzt wieder an Dynamik zugelegt hatte. Wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte, stiegen die Einfuhrpreise im vergangenen Monat gegenüber Juni um 0,4 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent gerechnet. Im Juni waren die Importpreise noch gefallen.

Da die weltgrößte Volkswirtschaft viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland bezieht, wirken die Einfuhrpreise verzögert auch auf die allgemeine Inflation und kommen somit bei den Verbrauchern an. Die US-Teuerungsrate lag im Juli bei 3,2 Prozent.

