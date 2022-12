Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen vor der schlechtesten Jahresbilanz seit 2008

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Die US-Anleger fassen Aktien am letzten Handelstag des Krisenjahres 2022 nur mit spitzen Fingern an. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Freitag 0,3 Prozent tiefer bei 33.122 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 3829 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um 1,1 Prozent auf 10.368 Stellen ab.

Sorgen um das Risiko einer Rezession nach den großen Zinsschritten der US-Notenbank Fed drückten erneut die Stimmung. Die Investoren warten nun auf den Anfang der nächsten Bilanzsaison, die Hinweise auf die globale Konjunktur geben könnte.

„Die Wirtschaft wird einstürzen, weil wir die Zinsen zu stark angehoben haben. In ein paar Wochen bekommen wir sicherlich die ersten Gewinnwarnungen“, sagte Dennis Dick, Händler bei Triple D Trading.

Apple Amazon, Meta: Die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen drückten Technologiewerte wie Apple, Amazon und die Facebook-Mutter Meta, die um bis zu 1,6 Prozent verloren. Eine steigende Inflation und höhere Zinsen entwerten Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen.

Southwest Airlines: Die Papiere der Fluggesellschaft liegen zum Handelsstart 0,2 Prozent im Minus. Die Fluggesellschaft steht nach eine Vielzahl von Flugausfällen während des Winterwetters in weiten Teilen der USA heftig in der Kritik. Das US-Verkehrsministerium will die große Zahl der von der Fluggesellschaft gestrichenen Flüge untersuchen. Southwest Airlines will ab diesem Freitag ihren Flugplan aber wieder weitgehend einhalten.

Tesla: „Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Verrücktheit der Aktienmärkte irritieren“, schrieb Musk in einer E-Mail an die Beschäftigten. Die Papiere des Elektrobauers stiegen daraufhin am Donnerstag um acht Prozent an. Am Freitag liegen die Papiere 1,1 Prozent im Minus. Mit einem Jahresminus von fast zwei Drittel ist den Papieren der Status als einer der größten Verlierer im Nasdaq 100 sicher.

