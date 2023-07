Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen vor Fed-Entscheidung knapp im Plus – Spotify verliert nach schwachem Quartalsbericht deutlich

Anleger hoffen, dass die Fed am Mittwoch einen baldigen Zinsgipfel signalisiert. US-notierte chinesische Unternehmen profitieren von einer Zusage der chinesischen Regierung.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Hoffnung auf ein Ende der starken Zinserhöhungen der US-Währungshüter gibt der Wall Street einen Schub nach vorne. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zur Eröffnung am Dienstag knapp im Plus bei 35.421 und 4555 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,2 Prozent auf 14.093 Zähler vor.

Die Investoren warteten mit Spannung auf den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Die Märkte haben sich auf eine Zinserhöhung um einen Viertel Prozentpunkt eingestellt und hoffen auf Hinweise des Fed-Chefs Jerome Powell über einen baldigen Zinsgipfel. „Die Inflation geht zurück und die Wirtschaft schwächt sich ab, und es gibt Leute, die glauben, dass keine weiteren Zinserhöhungen notwendig sind“, sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

