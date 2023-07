Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen wenig verändert – Tesla-Aktien legen kräftig zu

Investoren warten auf neue Wirtschaftszahlen und hoffen auf Hinweise über die künftige Geldpolitik der Fed. Der Handel an der Wall Street ist am Montag verkürzt.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Das Rätselraten um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank macht die Anleger an der Wall Street nervös. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Montag knapp im Minus bei 34.370 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 lag kaum verändert bei 4450 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,1 Prozent auf 13.799 Stellen vor.

Die Investoren warteten auf neue Wirtschaftszahlen, die Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed geben könnten. „In der neuen Woche stehen US-Daten auf dem Programm, die von ihrer Wichtigkeit der ersten Reihe zuzuordnen sind und das Potenzial haben, die Zinserwartungen maßgeblich zu beeinflussen“, schrieben die Experten der Helaba. Geplant zum Wochenauftakt sind etwa die Einkaufsmanagerindizes für die US-Industrie, die um 16 Uhr veröffentlicht werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen