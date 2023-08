 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Indizes legen weiter zu

An der Wall Street sind Anleger am Mittwoch vorsichtig optimistisch. HP-Papiere verlieren nach einer gesenkten Jahresprognose deutlich.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Zur Börsenöffnung am Montag gewannen die wichtigsten US-Indizes erneut. Der Dow Jones legte um 0,9 Prozent zu auf 34.852 Punkte zu, der Tech-Index Nasdaq um 0,2 Prozent auf 13.979, und der breitere S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 4.507 Punkte.

Am Dienstag hatte ein Rückgang bei den monatlichen Stellenangeboten Hoffnungen geweckt, dass die US-Notenbank die Zinserhöhungen aussetzen könnte, was die Aktien der großen Wachstumsunternehmen nach oben getrieben hatte. Deshalb hatte die Wall Street im Plus geschlossen.

Hinweise auf die Zinsentscheidung bewegen auch am Mittwoch den Markt. Die Investoren und Anleger warten auf die Arbeitsmarktdaten für die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die am Freitag erscheinen sollen.

87 Prozent der Händler wetten mittlerweile darauf, dass die Fed die Zinssätze im September unverändert lässt, so zeigt es das Fed-Watch-Tool der CME Group laut Reuters. Die Chancen auf eine Pause und eine Zinserhöhung im November sind hingegen fast gleich groß.

