 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Indizes treten auf der Stelle – Regionalbanken im Plus

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

Frankfurt US-Anleger haben sich zum Wochenstart kaum aus der Deckung gewagt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte sowie der breiter gefasste S&P 500 zogen zur Eröffnung am Montag jeweils leicht auf 33.744 beziehungsweise 4141 Punkte an, gaben die Gewinne aber zügig wieder ab. Der Index der Technologiebörse Nasdaq eröffnete leicht schwächer bei 12.229 Zählern. Die US-Regionalbanken setzten unterdessen ihren Erholungskurs vom Freitag fort, nachdem frisch hochgekochte Sorgen die Branche zuletzt nach unten gezogen hatten.

Um bis zu 30 Prozent legten die Titel der Regionalbank PacWest zu, nachdem der US-Kreditgeber seine Dividende gekürzt hat. „Angesichts der extremen Volatilität der Aktie in letzter Zeit glauben wir, dass diese Dividendenkürzung sinnvoll ist und das Tempo der Kapitalbildung unterstützen kann“, konstatierten die Analysten von RBC Capital Markets. Die Anteilsscheine waren vergangene Woche auf ein Rekordtief gefallen.

Zuvor hatte die Bank erklärt, sie prüfe strategische Optionen, einschließlich eines möglichen Verkaufs oder einer Kapitalerhöhung. Western Alliance gewann 3,8 Prozent, während Zions Bancorp 3,7 Prozent zulegte.

Blick auf weitere Einzelwerte:

Tupperware: Die Papiere des kriselnden Anbieters von Frischhalte-Boxen rutschten am Montag 20 Prozent auf 0,88 Dollar ab. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, weitere Fehler in seiner Finanzberichterstattung für frühere Zeiträume gefunden zu haben. Zudem erwartet es für das erste Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang.

Außerdem hat Tupperware die Investmentbank Moelis & Co damit beauftragt, strategische Alternativen zu prüfen. Zuvor hatte ein Fehler zu einer Verspätung bei der Veröffentlichung des Jahresberichts geführt. Tupperware hatte im April Zweifel an der Fähigkeit zur Fortführung seiner Unternehmenstätigkeit geäußert. Im November hatte die Sorge der Anleger vor möglichen Finanzierungsproblemen die Aktien um rund die Hälfte auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief abstürzen lassen.

Berkshire Hathaway: Die Aktien des Konglomerats stiegen um 1,1 Prozent, weil das Unternehmen von Star-Investor Warren Buffett im ersten Quartal einen Anstieg des Betriebsergebnisses um 12,6 Prozent gemeldet hatte. Die starke Performance wurde durch einen Aufschwung im Versicherungsgeschäft angetrieben. Das Gesamtergebnis stieg ebenfalls stark an, was zum Teil auf Gewinne im Aktienportfolio zurückzuführen ist, angeführt vom Apple-Papier.

Estee Lauder: Die Aktien stiegen um 1,7 Prozent. Die New York Post hatte am Sonntag berichtet, dass der aktivistische Investor Nelson Peltz eine „mögliche Umstrukturierung“ bei dem Kosmetikunternehmen in Erwägung zieht. Die Kampagne würde sich Berichten zufolge auch gegen Vorstandschef Fabrizio Freda richten.

Tyson Foods: Die Aktien des Lebensmittelherstellers brachen um zwölf Prozent ein. Tyson seine Jahresumsatzprognose gesenkt und einen unerwarteten Verlust für das letzte Quartal gemeldet. Das Unternehmen warnte außerdem vor einem Rückgang der heimischen Rindfleischproduktion um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr und einer stagnierenden Schweinefleischproduktion.

Fortinet: Die Aktien des Cybersicherheitsunternehmens stiegen um 1,2 Prozent, nachdem sie von der Bank of America von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft worden waren. Das Geldhaus verwies auf die starke Nachfrage nach Fortinet-Produkten.

