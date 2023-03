Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Inflationsdaten beflügeln die Wall Street – Bankaktien auf Erholungskurs

Der Facebook-Mutterkonzern Meta will in einer zweiten Entlassungswelle 10.000 Stellen streichen. Nach dieser Ankündigung reagiert die Aktie stark.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Der achte Rückgang in Folge bei der US-Inflation hat die Wall Street am Dienstag zurück ins Plus gehievt. Die Investoren hofften, dass die US-Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die steigenden Preise den Fuß vom Gas nimmt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung 0,7 Prozent höher bei 32.055 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann ein Prozent auf 3894 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 1,5 Prozent auf 11.358 Stellen.

Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen in den USA fiel im Februar wie erwartet auf 6,0 Prozent von 6,4 Prozent im Januar. „Die Zahl hätte nicht besser ausfallen können“, sagte Kim Forrest, Chef-Anlegerin beim US-Vermögensverwalter Bokeh. „Sie zeigt, dass sich die Inflation in die Richtung entwickelt, die die Fed erwartet und gewünscht hat. Sie wird jetzt nicht den Banken durch Zinserhöhungen noch mehr schaden wollen“.

