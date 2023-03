Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Inflationsdaten beflügeln die Wall Street – Nasdaq schließt über zwei Prozent im Plus

Der Facebook-Mutterkonzern Meta will in einer zweiten Entlassungswelle 10.000 Stellen streichen. Nach dieser Ankündigung reagiert die Aktie stark.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die jüngsten US-Inflationsdaten haben die Wall Street am Dienstag ins Plus gehievt. Die Investoren hofften, dass der Rückgang der Teuerungsrate die US-Notenbank Fed zu kleineren Zinserhöhungen und damit zur Entlastung des Banksystems bewegt. Die Furcht vor weiteren Bankenpleiten nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank infolge der Auswirkungen von steigenden Zinsen, die die Börsen am Montag erschüttert hatte, ebbte dementsprechend merklich ab.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,1 Prozent höher auf 32.155 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,1 Prozent auf 11.428 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,7 Prozent auf 3920 Punkte zu.

