Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Lohndaten vor Fed-Entscheid stützen Wall Street

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Ein überraschend sanfter Lohnanstieg in den USA hat die Stimmung an der Wall Street vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch aufgehellt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung am Dienstag 0,3 Prozent höher bei 33.804 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,1 Prozent auf 4021 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte kaum verändert bei 11.399 Stellen.

„Die Fed wird bis morgen jeden Index prüfen, der ihr einen besseren Überblick über die Inflation verschaffen könnte, und dies ist einer davon“, sagte Ökonom Peter Cardillo vom Vermögensberater Spartan Capital Securities.

Bei den Einzelwerten blieben die Konzernergebnisse und -prognosen im Rampenlicht. Die Aktie des Baumaschinen-Herstellers Caterpillar verlor etwa nach verfehlten Gewinnerwartungen, die Papiere des größten US-Autobauers General Motors stiegen dagegen nach einem Rekordgewinn. Der überraschende Zuwachs bei Spotify -Abonnenten trieb die Titel des Musikstreaming-Dienstes um 9,2 Prozent in die Höhe.

Blick auf weitere Einzelwerte

