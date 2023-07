Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Märkte geben nach – Anleger halten sich mit Aktienkäufen zurück

Investoren wollen aus den Inflationszahlen Rückschlüsse auf den nächsten Zinsschritt der Fed ziehen und warten mit weiteren Käufen ab.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Vor den anstehenden US-Inflationsdaten für Juni haben sich die Anleger an der Wall Street mit Aktienkäufen zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte zog nach dem jüngsten Rücksetzer um 0,4 Prozent auf 33.864 Punkte an. Der breiter gefasste S&P 500 trat mit 4397 Punkten auf der Stelle, während der Index der Technologiebörse Nasdaq leicht auf 13.633 Punkte nachgab.

Mit Spannung warteten Investoren auf die zur Wochenmitte anstehenden US-Inflationszahlen, die auch als wichtiger Faktor für den Zinsentscheid der US-Notenbank gesehen werden. Ökonomen gehen von einer abnehmenden Steigerungsrate aus, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters ergeben hat. „Die Energiepreise und die Lebensmittelpreise in den Geschäften sind gesunken“, sagte Robert Pavlik, Portfolio-Manager bei Dakota Wealth. Die Inflation bewege sich damit in die richtige Richtung, auch wenn sie sich in einigen Bereichen als zäh erweise.

