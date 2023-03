Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Märkte steigen leicht – First Republic Bank stürzt weiter ab

Der Wert zahlreicher US-amerikanischer Regionalbanken erholte sich zu Handelsbeginn. Händler erwarten den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch mit Spannung.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt An der Wall Street haben Anleger nach der Not-Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse zum Handelsstart aufgeatmet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 eröffneten zum Wochenanfang jeweils leicht fester bei 31.954 und 3923 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab dagegen um 0,1 Prozent auf 11.619 Zähler nach.

Nach der staatlich unterstützten Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) durch die Rivalin UBS beruhigten sich die Gemüter etwas. Der in den vergangenen zwei Wochen unter die Räder gekommene S&P-Bankenindex zog um 1,6 Prozent an; auch der KBW-Regionalbankenindex erholte sich leicht und legte um mehr als vier Prozent zu. Die Anteilsscheine großer US-Banken wie JPMorgan, Citigroup und Morgan Stanley legten jeweils rund 1,5 Prozent zu. Spekulationen auf eine zweite Geldspritze binnen weniger Tage ließen jedoch die Aktien der US-Regionalbank First Republic erneut um zwölf Prozent einbrechen.

