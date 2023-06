Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Märkte treten auf der Stelle

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

New York Die Anleger in New York bleiben zum Wochenschluss unentschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stand am Freitagmittag (Ortszeit) nahezu identisch zum Vortag bei 34.412 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 4431 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,1 Prozent niedriger bei 13.767 Punkten.

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch zwar weiter steigende Zinsen signalisiert, Börsianer sehen aber Anzeichen für ein Abklingen der hohen Inflationsraten und rechnen derzeit nur noch mit einem Zinsschritt im Juli. Die Äußerungen der Fed, die auf ein Bremsen der Inflation bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum abzielen, würden von Investoren gerne aufgegriffen, sagte Mark Luschini, Chefstratege bei der Vermögensverwaltung Janney Montgomery Scott. „Dieser Enthusiasmus kann daran gesehen werden, dass sich die Rally über die Handvoll Firmen ausweitet, die sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen.“

Fed-Direktor Christopher Waller sieht nach der jüngsten Zinspause noch Bedarf für eine Straffung der Geldpolitik. „Die Kerninflation sinkt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte“, sagte er am Freitag auf einer Wirtschaftskonferenz in Oslo. Man müsse die Zinsen daher wahrscheinlich noch etwas erhöhen, um die Inflation zu zügeln.

Die Inflationsrate in den USA war im Mai auf 4,0 von 4,9 Prozent im April gesunken. Kopfzerbrechen bereitet Waller und dessen Fed-Kollegen aber die weiterhin hohe Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Diese Kennziffer sank nur leicht auf 5,3 von 5,5 Prozent.

Die Kernrate gilt als guter Indikator für die grundlegenden Inflationstrends und wird deshalb von den Währungshütern genau analysiert. Laut Fed-Chef Jerome Powell hat die Notenbank die seit März 2022 laufende Zinsserie diese Woche angehalten und die Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent beibehalten, um Tempo bei der geldpolitischen Straffung herauszunehmen. Doch noch immer sei der Inflationsdruck hoch, so dass weitere Schritte nötig werden könnten. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed bereits auf der nächsten Sitzung am 26. Juli nachlegen wird.

Blick auf die Einzelwerte

Adobe: Nach besser als erwartet gelaufenen Geschäften griffen Anleger bei Aktien des „Photoshop"-Anbieters Adobe zu. Die Anteilsscheine des Softwarehauses legen um 2,4 Prozent zu und notierten so hoch wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Adobe setzte im zweiten Quartal 4,82 Milliarden US-Dollar um und übertraf damit die Analystenschätzungen von im Schnitt 4,77 Milliarden Dollar. Für das dritte Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 4,83 bis 4,87 Milliarden Dollar, was am oberen Ende der Spanne der Analystenschätzungen liegt. Mehrere Broker setzten ihre Kursziele für die Aktie nach oben.

E-Auto-Startups: Die Aktienkurse von Elektroauto-Startups Lordstown Motors legen zum Teil mehr als zehn Prozent zu und setzen damit ihre Kursanstiege der vergangenen Tage fort. Nachrichten zu den Unternehmen lagen zunächst nicht vor. Einige Analysten gehen davon aus, dass sich Leerverkäufer verzockt haben, die auf fallende Kurse gewettet haben, und sich nun zum Ablauf der Leihfrist der Aktien teuer am Markt eindecken müssen.

Virgin Galactic: Die Ankündigung des ersten kommerziellen Fluges Ende Juni lässt die Aktien des Raumfahrtunternehmens des britischen Milliardärs Richard Branson abheben. Die Papiere von Virgin Galactic schießen um 12,5 Prozent nach oben. Die „Galactic 01“ soll zwischen dem 27. und dem 30. Juni ins All geschossen werden, der zweite Flug ist Anfang August geplant. Danach sollen Urlauber einmal pro Monat ins All reisen können.

