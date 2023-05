Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Schuldenstreit belastet Wall Street

Die US-Börsen leiden unter der anhaltenden Hängepartie im Schuldenkonflikt. Capital One profitiert vom Buffett-Einstieg bei der auf Kreditkarten spezialisierten Bank.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Eine unerwartet schleppende Erholung des US-Einzelhandels hat den Anlegern an den New Yorker Börsen die Laune verdorben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Dienstag ein Prozent nach auf 33.012 Punkte. Der technologielastige Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 12.343 Zähler und der breit gefasste S&P 500 0,6 Prozent auf 4109 Stellen.

Die Einzelhandelsumsätze legten im April zwar nach Daten des Handelsministeriums zu, das Plus fiel aber nur halb so stark aus wie erwartet. „Das bestätigt das, was wir von Home Depot gesehen haben“, sagte Jamie Cox, Partner beim Finanzdienstleister Harris Financial Group. „Wir sehen wahrscheinlich das Ende des Rückgangs bei den Einzelhandelsumsätzen, aber jetzt stehen uns schwierige Zeiten bevor.“

