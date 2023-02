 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall-Street-Anleger halten sich zurück – Palantir-Aktie hebt ab

Quartalsergebnisse unter den Erwartungen werden abgestraft. Das mussten die Aktionäre des Mutterunternehmens von Burger King erfahren.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Anleger an der Wall Street gehen wegen des überraschend moderaten Rückgangs der US-Inflationsrate in Deckung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zur Eröffnung am Dienstag 0,5 Prozent tiefer bei 34.076 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq notierten 0,2 Prozent schwächer bei 4128 und 11.872 Zähler.

Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel zu Jahresbeginn auf 6,4 Prozent von 6,5 Prozent im Dezember, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 6,2 Prozent gerechnet. „Die heutigen Zahlen bestätigen die von Fed-Chef Powell wiederholt vorgebrachte Warnung, dass die Arbeit der US-Notenbank noch nicht getan ist“, sagten die Experten der Commerzbank.

