Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street bleibt zum Handelsschluss unentschlossen – Nvidia beflügelt den Chipsektor

Die robuste US-Wirtschaft schürt erneute Zinssorgen bei den Anlegern. Der Dollar profitiert von der Zinserwartung und bleibt weiterhin sehr gefragt.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Von neuen Konjunkturdaten ausgelöste Zinssorgen haben die Wall Street am Donnerstag auf Berg- und Talfahrt geschickt und am Ende fester schließen lassen. Der Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent höher bei 33.153 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 0,7 Prozent auf 11.590 Zähler, der breit gefasste S&P 500 um 0,5 Prozent auf 4012 Stellen.

Das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Maß für die Inflation, der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), wurde für das abgelaufene vierte Quartal von 3,2 auf 3,7 Prozent nach oben revidiert. Zudem fachte der unerwartete Rückgang der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe Zinsängste an. Befürchtet wird, dass ein robuster Arbeitsmarkt die Fed veranlassen könnte, die Zügel bei den Zinserhöhungen wieder anzuziehen.

Auch die zweite Schätzung zur Wirtschaftsleistung mit einem Plus von 2,7 Prozent deutet Experten zufolge nicht darauf hin, dass die Fed bei der Zinspolitik bald den Fuß vom Gas nehmen werde.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen