 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street eröffnet leicht im Plus – Ausverkauf bei Bankaktien gestoppt

Die Aktien der amerikanischen Regionalbanken steigen wieder leicht. Der anhaltende Streit über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze bremst jedoch die Euphorie.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Ein Stabilisierungsversuch bei Bankenaktien hat die Anleger an der Wall Street am Freitag etwas durchatmen lassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterten im frühen Handel um je 0,1 Prozent auf 33.382 beziehungsweise 12.352 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 lag 0,2 Prozent höher bei 4137 Zählern.

Die Aktien des angezählten Regionalinstituts PacWest Bancorp stiegen um knapp zwei Prozent, nachdem sie am Donnerstag rund 23 Prozent abgestürzt waren. Andere Regionalbanken folgten diesem Beispiel, so stieg Western Alliance um etwa zwei Prozent und Comerica legte etwa ein Prozent zu. Der in Los Angeles ansässige Kreditgeber PacWest hatte bekanntgegeben, dass er der US-Notenbank zusätzliche Sicherheiten in Höhe von 5,1 Milliarden US-Dollar hinterlegt habe, um seine Liquidität zu erhöhen.

