Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street eröffnet leicht im Plus – Fidelity-Aktie gerät unter Druck

Die wichtigsten Indizes liegen im Frühhandel in der Gewinnzone. Fed-Direktorin Bowman betont derweil die Notwendigkeit weiterer Zinsschritte.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street gehen vor den neuen Inflationszahlen vorsichtig in den Handel am Montag. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 im Frühhandel am Montag 0,5 Prozent höher bei 34.049 und 4112 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq liegt 0,7 Prozent höher bei 11.790 Zählern.

Tech-Schwergewichte wie Apple, Alphabet und Amazon können sich mit einem Plus zwischen 0,3 und 0,6 Prozent von jüngsten Verlusten erholen. Das gab der Nasdaq einen Schub nach vorne.

Die Investoren warten gespannt auf die neuen Inflationsdaten für den Monat Januar am Dienstag. Experten rechnen mit einem Rückgang um 0,3 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent.

