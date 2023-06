 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street kämpft mit Fortsetzung der Rally

Die Aktie der Kryptobörse Coinbase fällt nach einer Klage der Aufsichtsbehörde SEC um mehr als 20 Prozent. Ansonsten warten US-Börsianer auf die Inflationszahlen.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt, New York Der nahende US-Zinsentscheid hält die Wall Street erneut in einer engen Handelsspanne gefangen. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bröckelten zur Eröffnung am Dienstag um jeweils etwa 0,2 Prozent ab.

Bei den Aktienwerten stach Coinbase mit einem Kurssturz von gut 20 Prozent heraus. Die US-Börsenaufsicht verklagt die Kryptobörse, weil diese eine nicht lizensierte Handelsplattform betreibe. Damit würde Coinbase die Anleger nicht ausreichend vor Betrug und Manipulation schützen.

Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Im Sog von Coinbase flogen aus den Depots auch andere Werte aus dem Kryptowährungssektor und Unternehmen, die sich mit der Bitcoin & Co zugrundeliegenden Blockchain-Technologie befassen. So fielen die Papiere von Riot oder Marathon um bis zu fünf Prozent.

